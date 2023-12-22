Очередной груз с помощью для бойцов и подарками для детей ДНР отправился из Подмосковья

В ходе подготовки к зимним праздникам из области в рамках акции «Доброе дело» был отправлен очередной груз с помощью для бойцов СВО и подарками для маленьких жителей ДНР.

«Готовясь к Новому году, мы в первую очередь хотим, чтобы нашу заботу, теплоту и поддержку чувствовали те, кому сейчас особенно нелегко. Для ребят Новоазовского, Тельмановского районов ДНР и Мариуполя везем подарки и все, что нужно для атмосферы праздника: новогодние елки, костюмы Деда Мороза и Снегурочки», – сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По его словам, будет доставлено пять тонн продуктов — это крупы, тушенка, колбасные изделия, сладости и семьсот килограммов мандаринов. Кроме того, бойцам передали спальные мешки, газовые горелки, печки, постельное белье и теплые вещи.

По словам руководителя пункта сбора гумпомощи Одинцово Екатерины Скориковой, собирать и сортировать груз помогают волонтеры. В пункте на постоянной основе трудятся около тридцати человек.