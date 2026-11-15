Психолог предупредил об ослаблении критического мышления у школьников из-за ИИ

Распространение искусственного интеллекта меняет подход школьников к обучению и может снижать потребность самостоятельно анализировать информацию. Учащиеся все чаще получают готовые ответы от нейросетей, вместо того чтобы выполнять интеллектуальные задачи самостоятельно. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал профессор психологии Мичиганского университета Кай Кортина.

Эксперт сравнил нынешнюю ситуацию с появлением массовых электронных калькуляторов. Когда устройства стали доступны школьникам, необходимость выполнять вычисления в уме и запоминать таблицу умножения перестала казаться столь очевидной. По словам Кортины, развитие искусственного интеллекта ставит перед системой образования похожие вопросы, но теперь они касаются не арифметики, а критического мышления.

Профессор отметил, что сегодня многие люди предпочитают использовать калькулятор даже для сравнительно простых математических операций. Аналогичный подход постепенно распространяется на задания, требующие анализа, поиска аргументов и самостоятельного решения проблем. Если нейросеть способна выполнить такую работу за несколько секунд, у ученика может возникнуть соблазн полностью передать ей интеллектуальную нагрузку.

При этом Кортина не считает технологические изменения исключительно негативными. Он напомнил, что система преподавания математики со временем адаптировалась к распространению калькуляторов, а школьная программа стала охватывать более сложные темы. По мнению психолога, аналогичная перестройка возможна и в условиях активного внедрения искусственного интеллекта.

Ученый выразил надежду, что образовательные учреждения смогут научиться использовать нейросети таким образом, чтобы они помогали развитию школьников, а не заменяли самостоятельное мышление. Для этого потребуется пересмотреть подходы к заданиям и определить, какие навыки необходимо формировать без помощи технологий. При этом слова профессора представляют собой экспертную оценку, а не результаты исследования, доказывающего снижение критического мышления у американских школьников.