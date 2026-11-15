Академик РАН объяснил, почему при ожирении необходимо следить за весом всю жизнь

Людям с ожирением необходимо контролировать массу тела на протяжении всей жизни, даже если удалось избавиться от лишних килограммов. Причина заключается в хроническом характере заболевания и высокой вероятности повторного набора веса. Об этом ТАСС рассказал директор Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии, академик РАН Дмитрий Никитюк.

По словам специалиста, ожирение относится к хроническим рецидивирующим заболеваниям, поэтому успешное снижение массы тела не означает окончательного выздоровления. После завершения терапии пациентам важно сохранять достигнутый результат и продолжать наблюдать за изменениями веса. Такой подход позволяет своевременно замечать повторное увеличение массы тела и корректировать лечение.

Академик рекомендовал пациентам с ожирением ориентироваться на снижение первоначального веса на 5–10% в течение трех-шести месяцев терапии. После этого достигнутый результат желательно удерживать как минимум год. Даже относительно небольшое уменьшение массы тела способно положительно повлиять на течение заболеваний, связанных с ожирением.

Например, для человека с первоначальным весом 100 кг снижение на 5–10% означает потерю 5–10 кг. При этом целью лечения становится не только достижение определенной цифры на весах, но и длительное сохранение результата. Конкретные показатели должны определяться с учетом состояния здоровья пациента и рекомендаций лечащего врача.

Более значительное снижение массы тела — на 15–20% и выше — по словам Никитюка, может рекомендоваться пациентам с индексом массы тела не менее 35 кг/м² при наличии сопутствующих заболеваний. Подобные цели требуют индивидуального медицинского подхода, поскольку потребности и возможности пациентов различаются.

Специалист подчеркнул, что контроль веса при ожирении должен оставаться постоянной частью заботы о здоровье. Даже после достижения желаемых показателей важно продолжать следить за массой тела, поскольку заболевание может рецидивировать. Главная задача терапии заключается не только в снижении веса, но и в долгосрочном удержании достигнутых изменений.