Врач объяснила, почему зимой даже солнечная погода не спасает от дефицита витамина D

С октября по апрель солнечного света на большей части территории России может быть недостаточно для полноценной выработки витамина D. Даже в ясную погоду необходимые ультрафиолетовые лучи практически не достигают поверхности земли из-за низкого положения солнца. Об этом « Газете.Ru » рассказала врач-терапевт, нутрициолог Регина Садикова.

По словам специалиста, для образования витамина D3 в коже необходимы ультрафиолетовые лучи спектра UVB. Легкая облачность способна снизить их интенсивность примерно наполовину, а плотные облака и городской смог — до 90%. На широтах выше 35–40 градусов, куда входит значительная часть России, зимой ситуация усугубляется: солнечные лучи проходят через более толстый слой атмосферы, который поглощает необходимый ультрафиолет.

Недостаток витамина D особенно опасен для костной ткани, поскольку этот витамин участвует в обмене кальция и фосфора. При выраженном дефиците может повышаться уровень паратгормона, что способствует потере костной массы. Кроме того, витамин D участвует в работе иммунной системы, хотя прием добавок сам по себе не гарантирует защиты от простудных заболеваний.

Особое внимание профилактике дефицита врач рекомендует уделять людям старше 60 лет, жителям северных регионов и тем, кто большую часть дня проводит в помещении. В группу риска также входят люди с избыточной массой тела, темным фототипом кожи, заболеваниями желудочно-кишечного тракта и нарушениями усвоения питательных веществ. С возрастом способность кожи самостоятельно синтезировать витамин D заметно снижается.

Для поддержания необходимого уровня вещества специалист советует использовать обогащенные продукты и при необходимости добавки с холекальциферолом. В качестве базовой профилактической дозы для здоровых взрослых она называет 600 МЕ в сутки, однако индивидуальная потребность может отличаться в зависимости от возраста и состояния здоровья. При этом самостоятельно принимать повышенные дозировки не следует: избыток витамина D способен привести к повышению уровня кальция в крови и другим осложнениям.