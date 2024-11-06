Опыт Подмосковья учтут при принятии реформы местного самоуправления

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников обсудили поправки в законопроект «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

«В свое время нашу инициативу перехода на одноуровневую систему муниципального управления поддержал президент. Мы понимаем, насколько важно местное самоуправление — это наша опора», - отметил губернатор.

Он подчеркнул, что одноуровневая система не подразумевает отсутствие диалога и взаимопонимания — напротив, работа ведется сообща с муниципальными депутатами и главами округов. Помимо этого, в регионе активно работает Общественная палата.

«Все эти институты для нас важны, и, безусловно, нам крайне важно, чтобы и новая редакция 131-го закона позволяла нам эти партнерские отношения сохранить», - добавил Воробьев.

Подмосковье — один из пилотных субъектов РФ, где была проведена эта реформа. Опыт региона будет тиражироваться на всю страну.

В Подмосковье реформа территориальной организации ОМСУ началась в 2014 году. Тогда в составе региона было 36 муниципальных районов, 36 городских округов, 111 городских и 177 сельских поселений. После преобразований в области осталось 57 городских округов, что позволило оптимизировать работу ОМСУ.

«Московская область — показательный пример. Здесь осуществляется упрощение и оптимизация структур управления для их более эффективной работы. Необходимо сосредоточить полномочия муниципальной власти в одном законе, а не в 100 с лишним нормативных актах, как это есть сейчас. Это сделает процесс управления более прозрачным, позволит избежать недопонимания у руководителей муниципалитетов, губернаторов — с одной стороны, с другой — у прокуратуры, контрольных органов», - отметил Крашенников.

В новый законопроект включены предложения от Подмосковья. В частности, руководитель региона в случае неисполнения главой округа своих обязанностей сможет принимать соответствующие кадровые решения.

Принятие законопроекта позволит укрепить самостоятельность местного самоуправления, сконцентрировать все ресурсы на уровне городских и муниципальных округов.