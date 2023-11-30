Подмосковье признали самым спортивным регионом России

Победителей Национальной спортивной премии наградили в Государственном Кремлевском дворце. Подмосковье впервые было признано победителем в номинации «Регион России». Награду получили вице-губернатор области — руководитель Администрации губернатора Александр Чупраков и глава областного Минспорта Дмитрий Абаренов.

Помимо этого, Подмосковье победило еще в двух номинациях. Конькобежный центр «Коломна» признан победителем в категории «Комплекс ГТО — путь к здоровью и успеху», а главный тренер спортивно-патриотического клуба «Ярополк» из Красногорска Илья Шадриков стал победителем в категории «Лучший организатор физкультурно-спортивной работы по месту жительства, работы».

«Московская область известна своими спортивными традициями, сильными школами по разным видам, и мы стараемся создавать достойные условия для подготовки новых чемпионов», - отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По его словам, в области строятся и ремонтируются спортивные объекты — за пять лет проведут капремонт 50 сооружений. Также с 2024 года на 40% увеличатся зарплаты спортсменов и тренеров. Кроме того, в округах открывают для жителей школьные стадионы — таких объектов уже более 400.

«Летом у нас прошло более двух тысяч мероприятий, а на зиму запланировано еще свыше 3,6 тысячи. (…) Мы также создали специальную цифровую платформу, которую оценил президент. Ее задача — максимально удобно и доступно информировать о том, где можно заняться спортом в Подмосковье», - рассказал Воробьев.

В Подмосковье спортом занимается более половины населения. Свыше двух с половиной тысяч спортсменов входят в состав российских сборных. В области открыто свыше 12 тысяч спортивных объектов.