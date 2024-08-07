Подмосковным добровольцам из отряда БАРС вручили госнаграды

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил государственные награды подмосковным добровольцам из отряда БАРС. Он отметил, что в регионе оказывают всестороннюю поддержку бойцам.

«БАРС — это первое подразделение добровольцев, которое отправилось на передовую и стало выполнять боевые задачи. Мы стараемся помогать и тем, кто выполняет свой воинский долг, и членам их семей. Общаясь с бойцами, видим, что чаще всего они задают вопросы о своих семьях. Поэтому оказываем всю необходимую поддержку, решаем бытовые, хозяйственные вопросы», - сказал Воробьев.

На церемонию военнослужащие пришли со своими семьями. Мать бойца с позывным Леонардо отметила, что чувствует особую гордость за сына и всю Россию. Леонардо вытаскивал товарищей из-под огня. Ефрейтор получил минно-взрывное ранение, однако не бросил товарищей. Ему вручили медаль «За отвагу».

Старший сержант с позывным Катар получил медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени. Он командовал минометной батареей, в результате меткого попадания был уничтожен опорный пункт врага и остановлена контратака.

Рядовой с позывным Абхаз получил медаль «За отвагу». Он выполнял боевую задачу по предотвращению высадки десанта врага и эвакуировал раненых. Самый старший из награжденных — с позывным Федорович — руководил работой расчетов, выявляющих объекты противника. Ему вручили медаль «За храбрость» I степени.

Еще пятерым бойцам вручили медали «За храбрость» II степени.