«Разговоры о важном» на тему развития железных дорог провели в школах Подмосковья
Школьникам Подмосковья рассказали о развитии железных дорог в стране
Фото: [Навигаторы Детства Московской области]
«Разговоры о важном» на тему развития железных дорог в стране и о жизни русской балерины Галины Улановой провели в школах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.
Так, об истории железных дорог России рассказали учащимся 1–5-х классов. Также ребята обсудили профессии, благодаря которым движение поездов остается организованным и безопасным.
Ребятам из 6–11-х классов, а также студентам 1-го курса СПО рассказали о жизненном пути Галины Улановой. Ребята поразмышляли о таланте, упорстве и роли наставника в жизни человека.
В Подмосковье реализуется нацпроект «Молодежь и дети».
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