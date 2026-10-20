Улики могут висеть в воздухе: криминалистам предложили новый способ искать ДНК преступников

ДНК человека может оставаться в воздухе помещения даже после того, как он ушел, и в будущем это может дать криминалистам новый способ искать улики после краж и взломов, пишет Techlicious со ссылкой на исследование ученых из Норвегии и Австралии. Люди постоянно оставляют вокруг себя микроскопические клетки кожи и капли слюны, поэтому следы так называемой экологической ДНК могут сохраняться не только на предметах, но и в воздухе.

Исследователи устроили имитацию взломов в 22 домах. Добровольцы проводили внутри по 15 минут, открывали шкафы, ящики, холодильники и духовки, после чего уходили. Через 30 минут специалисты начинали фильтровать воздух на кухне.

ДНК «нарушителя» удалось обнаружить в девяти из 11 домов в Осло и в четырех из 11 домов в Аделаиде. Это показывает, что метод в принципе способен работать даже после того, как человек покинул помещение.

Однако до реальных расследований еще далеко. Фильтры улавливали и ДНК самих исследователей, несмотря на защитную экипировку, поэтому риск загрязнения образцов остается высоким.

Главное ограничение — слишком короткая пауза перед сбором воздуха. В настоящих преступлениях эксперты часто приезжают спустя часы или даже дни, поэтому теперь метод нужно проверить при более реалистичных задержках.