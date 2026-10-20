Татьяна Навка высказалась после ухода Валиевой к Тутберидзе
Татьяна Навка об уходе Валиевой: «Мы все равно ее любим, жду ее в своих шоу»
Фото: [соцсети Татьяны Навки]
Олимпийская чемпионка, глава академии «Наши надежды» Татьяна Навка в разговоре с ТАСС прокомментировала уход фигуристки Камилы Валиевой из ее школы и возвращение к тренеру Этери Тутберидзе.
20-летняя фигуристка пришла в группы Светланы Соколовской в 2025 году, а накануне стало известно, что она возвращается в «Хрустальный» к прежнему тренеру.
«Мы все равно ее любим, мы ждем. Я жду ее в своих спектаклях, шоу», — сказала Татьяна Навка.
Ранее журналист Елена Вайцеховская предположила, что для полноценного возвращения Валиевой нужна жесткая тренерская рука, тогда как в академии Навки фигуристку окружили любовью и заботой настолько, что ей потребовалось выйти из зоны комфорта.