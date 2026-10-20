Татьяна Навка высказалась после ухода Валиевой к Тутберидзе

Татьяна Навка об уходе Валиевой: «Мы все равно ее любим, жду ее в своих шоу»

Культура и спорт

Фото: [соцсети Татьяны Навки]

Олимпийская чемпионка, глава академии «Наши надежды» Татьяна Навка в разговоре с ТАСС прокомментировала уход фигуристки Камилы Валиевой из ее школы и возвращение к тренеру Этери Тутберидзе.

20-летняя фигуристка пришла в группы Светланы Соколовской в 2025 году, а накануне стало известно, что она возвращается в «Хрустальный» к прежнему тренеру.

«Мы все равно ее любим, мы ждем. Я жду ее в своих спектаклях, шоу», — сказала Татьяна Навка.

Ранее журналист Елена Вайцеховская предположила, что для полноценного возвращения Валиевой нужна жесткая тренерская рука, тогда как в академии Навки фигуристку окружили любовью и заботой настолько, что ей потребовалось выйти из зоны комфорта.

Читайте также

Задоров несокрушим: защитник «Бостона» успешно провел первую драку в сезоне

Задоров несокрушим: защитник «Бостона» успешно провел первую драку в сезоне

Бразилец из ЦСКА назвал три любимых русских слова: приличным оказалось только одно

Бразилец из ЦСКА назвал три любимых русских слова: приличным оказалось только одно

Едва не выбил глаз: Медведев навестил в клинике жертву рокового удара на матче

Едва не выбил глаз: Медведев навестил в клинике жертву рокового удара на матче

Народная программа: за последние 5 лет доля занимающихся спортом в Подмосковье выросла на треть

Народная программа: за последние 5 лет доля занимающихся спортом в Подмосковье выросла на треть

«Пока в минусе»: звезда «Скорой помощи» Волкова призналась, что не зарабатывает на музыкальной карьере

«Пока в минусе»: звезда «Скорой помощи» Волкова призналась, что не зарабатывает на музыкальной карьере

Камила Валиева вернулась к Этери Тутберидзе

Камила Валиева вернулась к Этери Тутберидзе

Меган Фокс объяснила, почему испытывает вину перед дочерью

Меган Фокс объяснила, почему испытывает вину перед дочерью

«Спартак» обыграл «Амур» в КХЛ: форвард красно-белых забил необычный гол лицом

«Спартак» обыграл «Амур» в КХЛ: форвард красно-белых забил необычный гол лицом

Фотокамеры поймали Джей Ло после тренировки в спортивном образе

Фотокамеры поймали Джей Ло после тренировки в спортивном образе

Младший сын Кристины Орбакайте открыл персональную выставку в Москве

Младший сын Кристины Орбакайте открыл персональную выставку в Москве

Палвин и Спроус впервые вышли на прогулку с новорожденной дочерью в Лос-Анджелесе

Палвин и Спроус впервые вышли на прогулку с новорожденной дочерью в Лос-Анджелесе

«Лучшая в мире теща!»: Воробьев трогательно обратился к матери Гарифуллиной

«Лучшая в мире теща!»: Воробьев трогательно обратился к матери Гарифуллиной

Добавьте mosregtoday.ru в избранное