90-летняя Светлана Дружинина объявила о завершении режиссерской карьеры

Народная артистка России Светлана Дружинина приняла решение завершить режиссерскую карьеру. В интервью ТАСС 90-летняя создательница «Гардемаринов» объяснила свой уход колоссальными нагрузками, с которыми сопряжена работа над фильмами. Речь идет не только о физической усталости, но и о психологическом и эмоциональном напряжении.

По словам Дружининой, съемочный день длится 12 часов. Однако и после его окончания работа не прекращается: нужно планировать следующие смены, учитывать множество обстоятельств, включая погодные условия и финансовые возможности. Такая нагрузка оказалась непосильной для Светланы Сергеевны.

«Необходимо успеть сделать все за отведенное время. Поэтому это безумно тяжелая работа», — отметила она.

Несмотря на завершение карьеры, Дружинина не собирается полностью уходить из профессии. Она готова передавать накопленный опыт молодым кинематографистам.

Дружинина оставила яркий след в отечественном кино. Она сняла такие картины, как «Гардемарины, вперед!», «Виват, гардемарины!», «Гардемарины III», а также телесериал «Тайны дворцовых переворотов». Последними ее режиссерскими работами стали фильмы «Гардемарины 1787. Мир» и «Гардемарины 1787. Война», вышедшие в 2023 году.

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