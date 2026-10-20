В Реутове взяли на контроль дело по факту осквернения мемориального комплекса

Прокуратура города Реутова проконтролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту осквернения мемориального комплекса. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По предварительным данным, инцидент произошел вечером 13 октября. Злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения находился на территории мемориального комплекса «Реутовцам, погибшим за Отечество» в городе Реутове. Там он подошел к центральной стеле и вылил на пламя Вечного огня содержимое алкогольного напитка, после чего скрылся с места совершения преступления.

По данному факту возбудили дело по ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (осквернение мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества). Суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.