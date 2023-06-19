«Это потребует дополнительных усилий, как от строительного, так и от финансового блока правительства, отраслевиков, которые сопровождают этот проект. Важно изучить и проанализировать все аргументы и нюансы проекта, чтобы он был поддержан в том числе и на федеральном уровне, и могли бы приступить к строительству», — указал губернатор.