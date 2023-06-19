В Подмосковье продолжается работа по модернизации здравоохранения — губернатор
Фото: [Пресс-служба губернатора и правительства МО]
В Московской области продолжается модернизация стационарного и поликлинического звена системы здравоохранения. Данную тему обсудили на еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьева с правительством Подмосковья и главами городских округов.
Важным звеном в этой работе глава региона назвал строительство на востоке Подмосковья большого современного медицинского центра. Он разместится в Балашихе.
«Это потребует дополнительных усилий, как от строительного, так и от финансового блока правительства, отраслевиков, которые сопровождают этот проект. Важно изучить и проанализировать все аргументы и нюансы проекта, чтобы он был поддержан в том числе и на федеральном уровне, и могли бы приступить к строительству», — указал губернатор.
Также Андрей Воробьев напомнил, что в лечебных учреждениях продолжается программа по замене аналогового диагностического оборудования на современное и цифровое, с опережением графика идет строительство детского госпиталя.
Ранее Андрей Воробьев отметил важность деятельного участия глав округов по привлечению в лечебные учреждения высококвалифицированных медицинских кадров.