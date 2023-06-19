На еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьева с правительством Подмосковья и главами городских округов по ВКС глава региона рассказал о большой программе по ликвидации недостроев.

«Жителей часто справедливо беспокоят долгострои, заброшенные стройки. Особенно, когда эта нелепость — позволю себе так сказать — находится в центре городов», — сказал Андрей Воробьев.

Губернатор рассказал о недавней рабочей поездке в Ступино, где строится большая современная школа. Однако напротив стоит заброшенный недостроенный торговый центр. Причем остов здания не только портит облик города, но и небезопасен, особенно для детей, которые так или иначе попадают на стройплощадку, что угрожает их здоровью.

Такая же ситуация в Павловском Посаде. Именно жители обратили внимание на центральную привокзальную площадь, где долгое время возвышается недостроенное здание, которое также требует грамотного варианта решения. Есть вопросы к подобной работе с долгостроями в Долгопрудном и Лосино-Петровском.

«Обращаю внимание глав Солнечногорска, Коломны, Рузы, Волоколамска и Зарайска на своевременность соблюдения „дорожной карты“ в части подачи судебных исков по ликвидации недостроев. В абсолютном большинстве случаев — это судебные процедуры», — напомнил губернатор.

И здесь важна совместная работа муниципалитетов с областным правительством сказал Андрей Воробьев. По его мнению, там, где это игнорируется, теряется темп, а значит и результат.