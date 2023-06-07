Воробьев рассказал, как в Подмосковье помогают военным и их семьям

Подмосковные военные активно участвуют в спецоперации. Власти региона поддерживают самих военнослужащих и их семьи, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв , выступая с ежегодным обращением к жителям.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся, за которых каждый из нас переживает. Это Софринская и 45-я бригады, Кантемировская, Таманская, дивизия Дзержинского, другие легендарные подразделения, которые сегодня защищают нашу страну. Гордимся и ждём с победой», – сказал губернатор.

Он поблагодарил жителей региона, которые стараются внести свою лепту в помощь военнослужащим и их семьям.

«В Подмосковье и школьники, и старшее поколение собирают гуманитарную помощь, участвуют в оснащении и укомплектовании всем тем, что важно для наших военных. Особая задача лежит на нас в том, чтобы уделить внимание семьям, которые ждут наших ребят», – подчеркнул глава региона.

На ежегодное обращение пригласили почётных граждан Подмосковья, врачей, учителей, представителей бизнеса, правоохранительных органов, Общественной палаты, депутатов, участников специальной военной операции и их семьи.