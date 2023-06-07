Воробьев рассказал о поддержке импортозамещающих предприятий

«Особенность Подмосковья - в том, что у нас большое количество иностранных компаний – из 180. Они нас не подвели: даже поменяв собственника продолжают работать. Но к этому прибавились предприятия по импортозамещению. За три года – 2022, 2023 и 2024 – мы откроем 150 предприятий по импортозамещению. 21 предприятий открыли в прошлом году, 18 – в этом году, а должно их число вырасти до 50. Дальше эти проекты будут реализовываться», – сказал глава региона.