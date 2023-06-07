Воробьев рассказал о поддержке импортозамещающих предприятий
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В Подмосковье за три года планируют открыть 150 предприятий по импортозамещению. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, выступая с ежегодным обращением к жителям.
«Особенность Подмосковья - в том, что у нас большое количество иностранных компаний – из 180. Они нас не подвели: даже поменяв собственника продолжают работать. Но к этому прибавились предприятия по импортозамещению. За три года – 2022, 2023 и 2024 – мы откроем 150 предприятий по импортозамещению. 21 предприятий открыли в прошлом году, 18 – в этом году, а должно их число вырасти до 50. Дальше эти проекты будут реализовываться», – сказал глава региона.
Он отметил, что все без исключения подобные предприятия важны – и в сфере компьютерной техники, и в технологиях нефтедобычи. Самое главное – то, то они конкурентоспособны, отметил губернатор. Он напомнил, что импортозамещающие предприятия, работающие в регионе, получают федеральную и региональную поддержку.
«Если ты открываешь предприятие по импортозамещению, ты получаешь деньги под 1% из Федерального фонда развития промышленности. Мы со своей стороны предоставляем землю за 1 рубль и соответствующую инфраструктуру», – напомнил Воробьёв.