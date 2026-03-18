«13 смертельных угроз». Елена Малышева перечислила виды рака, вызванные ожирением

В эфире популярной медицинской передачи «Жить здорово!» на Первом канале врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева озвучила тревожные данные для людей, страдающих от избыточной массы тела. Как сообщается в выпуске программы, доступном на сайте телеканала, ожирение может спровоцировать развитие более десяти разновидностей рака.

Малышева подчеркнула, что пациенты с диагностированным ожирением входят в группу риска по 13 типам онкологических заболеваний.

В частности, у таких людей повышен риск возникновения рака толстого кишечника и желудка. Также телеведущая отметила серьезную угрозу для женского здоровья: у пациенток с лишним весом значительно повышается риск появления злокачественных новообразований в яичниках и матке.

