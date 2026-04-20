500 видов бактерий во рту: стоматолог раскрыл, когда они становятся смертельно опасными

Во рту человека обитает больше 500 видов болезнетворных микроорганизмов, и пока десны здоровы, они живут своей тихой жизнью. Но стоит воспалению перейти в хроническую форму — и бактерии получают прямой доступ в кровоток через поврежденные ткани. Стоматолог-хирург Арам Давидян в интервью радио Sputnik объясняет , чем это грозит на самом деле, и звучит это пугающе.

По его словам, попав в сосудистое русло, патогены не просто путешествуют по организму — они активно участвуют в формировании атеросклеротических бляшек и повышают риск тромбообразования. Более того, в ряде случаев они становятся причиной инфекционного эндокардита — воспаления внутренней оболочки сердца. Это тяжелейшее заболевание, которое сложно лечить и которое часто диагностируют уже на поздних стадиях, потому что оно умело маскируется под другие болезни. Ирония судьбы: человек лечит сердце, а корень зла — в незалеченном зубе. Тем не менее своевременное лечение зубов и устранение хронических очагов инфекции заметно снижают вероятность тромбозов, инсультов и инфарктов. Не случайно кардиологи все чаще отправляют пациентов сначала к стоматологу. Потому что чистить сосуды нужно не только статинами, но и пломбами.

Давидян дает простой, но работающий набор правил. Нормализовать питание: больше овощей и фруктов, меньше простых сахаров. Пить достаточно воды — это поддерживает здоровье зубов на базовом уровне. Отказаться от курения и алкоголя: табачный дым душит кровоснабжение десен и убивает местный иммунитет, а спиртное нарушает хрупкий баланс микрофлоры. И, конечно, ежедневная чистка зубов, правильные щетки, нити и регулярная профессиональная гигиена — чтобы снимать бактериальный налет до того, как он начнет разрушать барьеры.

По мнению медика, кариес и воспаление десен — это не просто «зуб поболит и пройдет». Это потенциальный инфаркт, тромб или эндокардит в отсрочке. Поэтому, когда кардиолог советует проверить зубы, он не ищет легких отписок — он пытается убрать одну из скрытых причин вашей сердечно-сосудистой катастрофы. А вам остается только почистить зубы и записаться на прием.

