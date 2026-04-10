Сепсис от экономии: какие сюрпризы ждут покупателей пломб на маркетплейсах

Мечта о голливудской улыбке заставляет россиян рисковать здоровьем. В стране набирает популярность новый тренд — решение зубных проблем в домашних условиях с помощью наборов с маркетплейсов. Интернет-издание «Ямал-Медиа» выяснило, чем опасны пломбы, виниры и брекеты, купленные за несколько сотен рублей.

За первый квартал 2026 года продажи временных пломб, накладных виниров и фальшивых брекетов на онлайн-площадках выросли на 63 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит исследование компании First Data. Всего за три месяца было совершено более 150 тысяч покупок на сумму свыше 39 миллионов рублей.

Лидером продаж стали временные пломбы — на них пришлось 58 процентов заказов при средней цене 189 рублей. На втором месте накладные виниры (28 процентов, около 325 рублей). Средняя стоимость товаров для «стоматологической самопомощи», включая накладные брекеты и капы, достигает 262 рублей.

Первый пик спроса пришелся на март, когда количество покупок превысило среднегодовой показатель на 70 процентов. Второй всплеск зафиксировали в декабре — тогда рост составил 45 процентов. Основные покупатели — женщины, на их долю приходится 64 процента заказов. Самая активная аудитория — люди в возрасте 35-45 лет (треть всех покупок).

Стоматолог, челюстно-лицевой хирург, имплантолог, основатель клиники Вероника Мелехова в беседе с «Ямал-Медиа» предупреждает: лечение зубов в домашних условиях смертельно опасно. Быстрое прогрессирование кариеса, потеря зуба или боль — далеко не самые страшные последствия. Гораздо серьезнее риск гнойных воспалений. Когда человек запечатывает кариозную полость непонятной пломбой, он создает идеальные условия для бактерий, которые не любят кислород. Попадая внутрь зуба, они начинают его разрушать. Сначала развивается пульпит, затем периодонтит, а после — периоститы, абсцессы и флегмоны.

Итогом самостоятельно поставленной пломбы могут стать медиастинит и даже сепсис. По словам врача, в половине случаев такие осложнения приводят к летальному исходу. К тому же материалы с маркетплейсов не сертифицированы, могут быть токсичными для пульпы, вызывать гибель нерва и потерю зуба.

Накладные виниры, по словам Мелеховой, тоже несут массу проблем. Под них забивается еда, и здоровый зуб поражается кариесом. Фальшивые брекеты не помогают исправить прикус, зато повреждают эмаль. А если в конструкции присутствует проволока с памятью формы, это может привести к развитию патологии прикуса.

Чтобы сохранить зубы, врач советует ежедневно соблюдать гигиену полости рта, раз в полгода посещать стоматолога для профессиональной чистки и лечения, а также забыть о самодеятельности с сомнительными материалами из интернета.

