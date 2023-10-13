Академик Онищенко прокомментировал предложение Минздрава России исключить антибиотики из схемы лечения ОРВИ
Фото: [©Мария Девахина/РИА Новости]
По словам академика РАН Геннадия Онищенко, предложение Министерства здравоохранения РФ исключить из схемы лечения ОРВИ антибиотики широкого спектра действия является оправданным шагом. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что неконтролируемое применение антибиотиков является причиной формирования у жителей РФ микробной устойчивости.
По мнению бывшего главного санитарного врача РФ, раньше он, как правило, назначались при всех ОРВИ, однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы в это.
Он считает, что в итоге данное решение Минздрава России станет поводом к тому, что антибиотики будут отпускаться в аптеках строго по рецептам.