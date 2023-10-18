Аллерголог Рафаелян объяснила симптомы «аллергии на школу»
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Диагноза «аллергия на школу» как такового в медицине его нет. Однако после школы ребенок может вернуться домой с отеками слизистых, крапивницей, кашлем, тошнотой, рвотой и даже удушьем. Врач-аллерголог Алла Рафаелян рассказала, что может стать причиной такого состояния. Об этом сообщает Life.ru.
Она отметила, что психологическими факторами могут стать возраст и друзья ребенка.
По мнению медика, также немаловажное влияние оказывает на состояние ребенка наличие аллергенных продуктов в меню столовой.
Она добавила, что традиционно могут способствовать появлению аллергических симптомов пыль, плесень и различные запахи в школе.