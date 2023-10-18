Аллерголог Рафаелян объяснила симптомы «аллергии на школу»

Диагноза «аллергия на школу» как такового в медицине его нет. Однако после школы ребенок может вернуться домой с отеками слизистых, крапивницей, кашлем, тошнотой, рвотой и даже удушьем. Врач-аллерголог Алла Рафаелян рассказала, что может стать причиной такого состояния. Об этом сообщает Life.ru.