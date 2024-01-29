Аллерголог Рябова пояснила суть диагноза «аллергия на холод»

Этот зимний сезон выдался довольно холодным, и многие заметили у себя проявление такого недуга, как аллергия на холод. Врач-аллерголог Ксения Рябова рассказала, существует ли на самом деле такое заболевание. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По ее мнению, в реальности за аллергией на холод скрывается целая группа заболеваний и состояний, прежде всего сухая и чувствительная кожа.

Медик добавила, что также может ощущаться это «перехватывающее» дыхание при выходе на холод, заложенность носа и «течь» из него при возвращении в теплое помещение. В данном случае это вовсе не аллергия и не патология, а всего лишь чрезмерная реакция слизистых на провоцирующий фактор.