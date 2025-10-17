Антибиотики и антидепрессанты оказались способны влиять на микрофлору кишечника

Исследования ученых из Эстонии показали, что популярные препараты, включая антибиотики, антидепрессанты и даже противовирусные средства, могут значительно и надолго изменять микробиом кишечника. Влияние этих лекарств на здоровье может сохраняться на протяжении многих лет. Об этом сообщает АиФ со ссылкой на Fox News.



Ученые из Эстонии провели исследование, которое показало, что некоторые лекарства оказывают долгосрочное влияние на микробиом кишечника. В ходе исследования, в котором участвовало 2509 человек, ученые собрали образцы их кала и сопоставили их с медицинскими картами, в которых были указаны препараты, назначенные пациентам за последние пять лет. Анализ показал, что большинство из 186 протестированных лекарств (89,8%) вызывали изменения в микробиоме.

Особенно сильно на микрофлору кишечника влияют антибиотики, нейролептики, антидепрессанты, ингибиторы протонной помпы и бета-блокаторы. Даже спустя 4,4 года после исследования, у 328 участников были зафиксированы изменения в микробиоме, связанные с приемом этих препаратов.

Медицинский аналитик Марк Сигел отметил, что результаты исследования могут привести к новой парадигме в восприятии лекарств.

