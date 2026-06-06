Швентек сделала эмоциональное заявление перед финалом Ролан Гаррос

Ига Швентек публично поддержала польскую теннисистку Майю Хвалиньску перед финалом «Ролан Гаррос» против Мирры Андреевой, отметив ее успех и выход в решающий матч турнира. Об этом пишет Советский спорт

Польская теннисистка Ига Швентек, ранее занимавшая первую строчку мирового рейтинга, выразила поддержку своей соотечественнице Майе Хвалиньске перед финалом Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос».

Поддержка перед решающим матчем

В преддверии финала, в котором Хвалиньска встретится с россиянкой Миррой Андреевой, Швентек опубликовала в социальных сетях репост анонса игры и оставила короткое сообщение на польском языке. В нем она использовала слово, означающее «Поехали!», добавив эмодзи огня и символ силы.

Матч запланирован на 6 мая и должен начаться в 16:00 по московскому времени.

Историческое достижение Хвалиньски

Майя Хвалиньска, занимающая 114-е место в мировом рейтинге, добилась уникального результата, став первой теннисисткой, которой удалось пробиться в финал «Ролан Гаррос», начав путь с квалификационного этапа.

Ее выход в решающий матч стал одним из главных сюрпризов турнира и привлек внимание теннисного сообщества.