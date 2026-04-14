«Апельсины против инсульта». Как именно цитрусовые помогают при ишемии?

Природные соединения из цитрусовых плодов способны оказывать нейропротекторное действие при ишемическом инсульте. Это заключение сделала группа исследователей, проанализировавшая данные о влиянии флаванонов — биологически активных веществ, которые содержатся в апельсинах, мандаринах, лимонах и других фруктах этого семейства. Результаты научной работы представлены в издании Journal of Agricultural and Food Chemistry (JAFC).

Проведенный анализ показал, что указанные компоненты воздействуют одновременно на несколько механизмов, участвующих в повреждении нервной ткани во время ишемии. В частности, они уменьшают выраженность воспалительных реакций, оберегают нейроны от окислительного стресса, нормализуют функцию митохондрий и способствуют сохранению гематоэнцефалического барьера — природного фильтра, который не дает вредным агентам проникать в мозг. Помимо этого, флаваноны могут влиять на запрограммированную гибель клеток и активировать восстановительные процессы, включая аутофагию (клеточный механизм утилизации поврежденных структур). Отдельные наблюдения также свидетельствуют, что эти вещества улучшают мозговое кровообращение, стимулируя рост новых кровеносных сосудов.

Как отмечают авторы, флаваноны способны работать как напрямую — проникая через барьерные структуры в мозг, — так и косвенно, через регуляцию состава кишечной микробиоты. В перспективе данные соединения могут стать основой для создания продуктов функционального питания либо новых лекарственных средств, предназначенных для профилактики инсульта и реабилитации после него.

