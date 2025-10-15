Аспирин в малых дозах помог замедлить рост опухолей

Исследователи Каролинского института и Каролинской университетской больницы выявили, что прием низких доз аспирина связан с более медленным ростом опухолевых клеток и снижением риска рецидива колоректального рака. Об этом сообщает « Новосвят » со ссылкой на журнал Nature.

Ученые предполагают, что положительный эффект связан с противовоспалительными свойствами препарата и его способностью снижать активность тромбоцитов, которые участвуют в процессе метастазирования. Кроме того, аспирин, по предварительным данным, может напрямую замедлять деление опухолевых клеток.

На основании этих выводов специалисты начали пересмотр клинических рекомендаций для пациентов с PIK3CA-позитивными формами рака. Отмечается, что препарат проявил эффективность только у больных с данной мутацией.

Авторы исследования подчеркнули необходимость дальнейших клинических испытаний для подтверждения результатов и уточнения дозировки. Использование аспирина без назначения врача не рекомендуется.

Ранее были названы препараты, способные вызывать тяжелое поражение печени.