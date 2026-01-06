«Баня, фастфуд и подогрев сидений». Врач перечислила факторы, угрожающие мужскому здоровью

Татьяна Буцкая, врач-педиатр, первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства ("Единая Россия") выступила с призывом сделать регулярные обследования репродуктивной системы нормой для мужчин всех возрастов, включая тех, кто уже стал отцом.

Эта рекомендация прозвучала в контексте поручения президента РФ, касающегося популяризации ответственного отцовства и здорового образа жизни среди мужчин.

По словам эксперта, значительное количество проблем с зачатием в парах — около 50% — связано именно с мужским фактором. Причины могут накапливаться с годами и часто кроются в повседневных привычках, которые многие не считают опасными.

«К сожалению, с годами накапливается количество проблем [с репродуктивным здоровьем], и это может быть связано не только с тем, что зимой включают обогрев сидений, либо очень любят ходить в баню, хотя это одни из факторов риска, но и, например, с употреблением зажаренной пищи. Все, что продается в ресторанах быстрого питания, — это все очень-очень вредно с точки зрения репродуктивного здоровья», — подчеркнула Буцкая.

Таким образом, для сохранения фертильности важно не только проходить профилактические осмотры, но и критически пересмотреть свой образ жизни, уделяя внимание как питанию, так и другим потенциальным рискам.

Ранее сообщалось о том, что уролог Гадзиян предостерег мужчин от покупки электротрусов с подогревом.