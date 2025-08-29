Белковая угроза: врач предупредила о скрытой опасности мяса и протеина для почек

Избыточное потребление белковых продуктов и протеиновых добавок может привести к серьезным проблемам с почками. Об этом в своем телеграм-канале написала нефролог Дарья Садовская.

Эксперт предупредила о потенциальной опасности чрезмерного потребления белковых продуктов и протеиновых добавок. По словам специалиста, регулярное превышение нормы белка создает повышенную нагрузку на почки. Врач Садовская также отметила, что многие люди осознают вред лекарственных препаратов, но недооценивают риски от ежедневного избыточного потребления мяса. Особую опасность представляет сочетание мясных продуктов с протеиновыми добавками.

Садовская пояснила, что почки способны временно справляться с повышенной нагрузкой, но при длительном воздействии (от 5 до 15 лет) может развиться почечная недостаточность. При этом специалист подчеркнула важность соблюдения баланса — дефицит белка также вреден для организма. Для активных спортсменов рекомендовано потреблять не более 2 г белка на килограмм веса в сутки, а для людей без физических нагрузок — вдвое меньше.

Ранее эксперт раскрыла правду о пищевых привычках при опасном заболевании.