Укус бешеного животного: почему люди умирают, хотя есть вакцина

Большинство пострадавших от укусов животных, больных бешенством, погибают не из-за самого вируса, а из-за запоздалого визита к врачу, самовольного прерывания курса вакцинации или полного отказа от прививок. Об этом в интервью с РИА Новости сообщила Любовь Семейкина, заведующая отделом эпидемиологии «Центра гигиены и эпидемиологии» в Приморском крае.

«Несмотря на совершенствование системы антирабической помощи и улучшения качества вакцины, причинами, приводящими к заболеванию и смерти укушенных бешеными животными людей, являются позднее обращение и, следовательно, позднее начало лечения, особенно при локализации укусов на лице или пальцах рук. Также это нежелание или незнание о необходимости подвергнуться профилактическому лечению вакциной», — пояснила специалист.

Семейкина добавила, что развитию болезни также способствуют прерванный курс профилактики (например, при вынужденном переезде) и нарушение режима поведения в период прививок, в частности употребление алкоголя.

«Бешенство человека можно предупредить только профилактическими прививками, эффективность которых зависит от срока обращения за медицинской помощью», — подчеркнула врач.

Ранее сообщалось о том, чир жительница Омской области погибла от бешенства после укуса домашней кошки.