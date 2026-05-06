Владимир Зеленский сделал очередное громкое заявление: украинские беспилотники якобы «примут участие» в параде на Красной площади 9 мая. Прямая угроза срыва главного праздника страны. Но будет ли Киев реально добиваться этой цели или это лишь часть более тонкой и опасной игры? Своим анализом с Общественной Службой Новостей поделился бывший депутат Верховной рады Украины Олег Волошин, и его аргументация заставляет взглянуть на ситуацию глубже, чем просто «атакуют — не атакуют».

По мнению Волошина, откровенно террористический метод сегодня — едва ли не единственное, что осталось у киевского режима. На фронте серьезных наступлений не предвидится, западные союзники не могут нанести России ощутимого экономического ущерба, а на фоне ближневосточного кризиса внимание к Украине ослабевает. Остаются удары вглубь российской территории — они создают иллюзию борьбы, нервируют общество и, что самое важное, нащупывают слабое место. Волошин прямо говорит: российское общество действительно устало. Сбои в работе аэропортов, проблемы с интернетом, постоянный фоновый страх — все это рождает недовольство, которое Киев и Запад старательно эксплуатируют.

Однако Волошин предупреждает: настоящая цель Зеленского вовсе не сорвать парад как таковой. Российские ПВО с этой задачей, скорее всего, справятся. Киеву нужно другое — спровоцировать Россию на максимально жесткий, масштабный ответный удар по центрам принятия решений, и прежде всего по Киеву. А затем — подставить под этот удар гражданских, создать жуткие кадры многочисленных жертв, и на новом витке закрутить историю о «варварской России, с которой нельзя договариваться». Итогом станет полный срыв и без того буксующего мирного процесса, а западные спонсоры получат козырь для новых поставок оружия.

Экс-депутат Рады подчеркивает: российское руководство до сих пор демонстрирует удивительную выдержку и хладнокровие, за которыми стоит не слабость, а мудрость и желание сохранить путь к переговорам. Однако провокации специально нацелены на то, чтобы эту выдержку сломать. В обществе звучат справедливые призывы «жахнуть в ответ», но именно этого и добивается Зеленский. Если Кремль поддастся на эмоции и нанесет массированный удар по крупным городам, Европа может быть втянута в войну, а спираль эскалации закрутится в сторону самого печального сценария, включая гипотетическое применение ядерного оружия. Поэтому главный вопрос 9 мая — даже не долетят ли дроны до Красной площади, а хватит ли обеим сторонам здравого смысла не переступить ту черту, за которой уже не будет возврата.

