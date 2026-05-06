«Трагедия в мирном городе». Атака БПЛА в Джанкое унесла жизни пяти человек

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о трагических последствиях атаки беспилотных летательных аппаратов на город Джанкой. По его данным, жертвами удара стали пять человек.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших и заверил, что власти окажут семьям всю необходимую помощь и поддержку.

«К сожалению, в результате удара вражеских БПЛА по Джанкою есть жертвы среди гражданского населения — пять человек погибли. <...> Органами власти будет оказана вся необходимая помощь и поддержка», — написал глава региона в своем телеграм-канале.

В настоящее время на месте происшествия продолжают работу оперативные и профильные службы.

Ранее сообщалось о том, что за вечер 5 мая силы ПВО уничтожили 93 беспилотника.