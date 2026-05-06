«Диплом не равно профессия». Госдума хочет привязать магистратуру к опыту работы и прошлому образованию

Депутаты Госдумы подготовили законодательную инициативу, которая меняет подход к зачислению в магистратуру. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе.

Согласно новой норме, в федеральных государственных образовательных стандартах может быть закреплено требование о соответствии профиля магистерской программы ранее полученному высшему образованию, а также наличие практического опыта у поступающего. Об этом сообщают «Известия».

В пояснительной записке к законопроекту авторы отмечают, что действующие нормы закона об образовании не позволяют учитывать уже имеющуюся квалификацию при зачислении.

По мнению разработчиков, из-за этого пробела студенты не осваивают базовые дисциплины, а формирование полноценных профессиональных компетенций становится невозможным. В документе подчеркивается, что принятие поправок будет способствовать достижению национальных целей в части подготовки высококвалифицированных кадров для ключевых отраслей экономики.

