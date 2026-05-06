«Еда перед телевизором убивает». Диетолог связал ночные перекусы с ожирением и диабетом

Врач-диетолог Луис Милларес обратил внимание на серьезную угрозу для тех, кто привык плотно есть непосредственно перед отходом ко сну. Соответствующее заявление специалиста цитирует издание ABC.

По словам Миллареса, регулярные поздние ужины провоцируют сбой в уровне глюкозы крови и нарушения липидного обмена. В долгосрочной перспективе такая привычка, подчеркнул он, способна привести к развитию ожирения. Кроме того, диетолог сослался на данные научных исследований: у людей, которые принимают пищу позднее чем за два часа до сна, вероятность заболеть сахарным диабетом возрастает наполовину.

«Если вы хотите улучшить здоровье, уважайте свою биологию, начинайте ужинать рано и в отсутствие синего света от экранов», — резюмировал Милларес.

