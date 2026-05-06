Дальневосточный округ стал лидером по размеру пенсий
Средняя пенсия в ДФО достигла 28,2 тыс. рублей
Самый высокий средний размер пенсии среди федеральных округов в России был отмечен в Дальневосточном федеральном округе. Там она составляет 28,2 тысячи рублей.
Наименьшая усредненная сумма пенсионных выплат зафиксирована в Северо-Кавказском федеральном округе — 20,5 тысячи рублей.
Общероссийский средний размер пенсии по состоянию на март 2026 года, согласно официальной статистике, составляет 25 274 рубля.
