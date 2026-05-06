Пенсионерам с тремя и более детьми предложили доплачивать к пенсии 4 792 рубля

Парламентарии от фракции ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий дополнительную выплату к страховой пенсии по старости. Согласно документу, граждане, воспитавшие троих и более детей, смогут получать ежемесячную надбавку в размере 50% фиксированной выплаты. Как сообщает ТАСС , документ уже направлен в кабинет министров для подготовки официального заключения.

В этом году доплата в 50% от фиксированной выплаты составляет 4 792 рубля. Данная сумма подлежит ежегодной индексации. Важно отметить, что предложенная мера распространяется не только на биологических родителей, но и на приёмных родителей, а также на бабушек, дедушек и иных законных представителей, фактически воспитавших трёх и более несовершеннолетних детей до достижения ими 18 лет.

«Регулярные перерывы в трудовой деятельности или работа на полставки, увы, болезненно отразились на размере их пенсии. Инициатива ЛДПР призвана исправить эту несправедливость», — пояснил лидер партии Леонид Слуцкий.

Авторы законопроекта убеждены, что предлагаемое нововведение позволит повысить уровень доходов многодетных пенсионеров, частично компенсировать потери в страховом стаже и будет способствовать укреплению института семьи.

