«Пустые трибуны на площади». Власти Крыма отказались от парада на 9 Мая

В этом году в Республике Крым военный парад в честь Дня Победы, а также другие массовые мероприятия, приуроченные к 9 Мая, проводиться не будут. Причина — меры безопасности. Соответствующее заявление 5 мая сделал глава региона Сергей Аксенов.

«Проведение военного парада и других массовых мероприятий в честь Дня Великой Победы в Республике Крым в этом году не планируется. Это решение органов власти продиктовано соображениями безопасности», — написал он в своем телеграм-канале.

Кроме того, отметил Аксенов, не будет проводиться шествие «Бессмертного полка».

Но, подчеркнул глава республики, несмотря на отказ от массовых событий, в Крыму предпримут все необходимые шаги, чтобы жители могли «встретить праздник достойно» — выразить уважение ветеранам и почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны (ВОВ).

