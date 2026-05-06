Рейс Китай—Москва дважды развернули из-за угрозы БПЛА

В аэропорту Пулково совершил вынужденную посадку пассажирский лайнер, который направлялся из Чунцина в Москву. Причиной изменения маршрута стала потенциальная опасность удара беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

Согласно опубликованным данным, речь идет о рейсе GS 7941 авиаперевозчика Tianjin Airlines (КНР).

Борт вылетел из Чунцина в 9:00 по местному времени. Как рассказали очевидцы из числа пассажиров, изначально они должны были приземлиться в Шереметьево днем, однако воздушное судно длительное время выполняло маневры над столичным регионом. Впоследствии путешественникам объявили, что в Москве активирован план «Ковер», в связи с чем лайнер перенаправляется в Пулково.

«Спустя час после приземления рейс вновь вылетел в Москву», — отмечается в сообщении канала.

Пассажиры уточнили, что после посадки в Петербурге самолет сначала долго циркулировал над городом, а при подходе к Москве экипаж сообщил о намерении сесть в Домодедово. Однако в итоге лайнер был вынужден вторично вернуться в Пулково.

Ранее сообщалось о том, что аэропорт Челябинска отменил два рейса и задержал еще четыре из-за плана «Ковер».