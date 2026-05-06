Долгожданный старт. SJ-100 приступит к регулярным рейсам в конце 2026 года

Российский ближнемагистральный самолет Superjet-100 с полностью замещенными импортными системами и компонентами начнет выполнять регулярные пассажирские перевозки не позднее декабря текущего года. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов.

«Я думаю, что к концу года мы увидим уже на регулярных рейсах эту машину», — ответил министр на соответствующий вопрос журналистов.

SJ-100 представляет собой узкофюзеляжное воздушное судно для перелетов на небольшие и средние расстояния. Разработка ведется в рамках программы замещения иностранных систем и комплектующих отечественными аналогами. Лайнер пополнит линейку эксплуатируемых в настоящее время самолетов типа Superjet. Получение сертификата запланировано на август 2026 года.

В настоящее время в разной степени готовности находятся 26 серийных бортов из 42, по которым заключены контракты.

Ранее сообщалось о том, что аэропорт Челябинска отменил два рейса и задержал еще четыре из-за плана «Ковер».