Безопасность на дорогах: в Дубне открылся круглосуточный кабинет для проверки водителей на алкоголь и наркотики

В Дубне открылся круглосуточный кабинет медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Он размещен на базе Дубненской больницы рядом с приемным отделением.

Теперь сотрудникам Госавтоинспекции не придется отправлять водителей в Яхрому или Талдом — все исследования проводятся прямо в городе. Кабинет оснащен алкотестером и аппаратом для выявления наркотических веществ в моче, а также видеонаблюдением и отдельной туалетной комнатой.

Начальник отдела Госавтоинспекции Денис Захарченко отметил: «Новый кабинет позволит ускорить оформление ДТП и выявление нарушений с нетрезвыми водителями». Медики Дубненской больницы прошли обучение и готовы работать круглосуточно.