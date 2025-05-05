Биолог Лялина назвала наиболее полезный вид чая

«Русским чаем» за рубежом нередко называют чай с лимоном, так как традиция подавать напиток с кислой долькой появилась именно в нашей стране. По словам биолога Ирины Лялиной, напиток несет пользу именно благодаря сочетанию чая и лимона. Об этом сообщает Life.ru.

Она добавила, что такое сочетание повышает общий тонус организма и улучшает концентрацию благодаря наличию кофеина в чае. Лимон отлично стимулирует выработку желудочного сока, что помогает лучшему перевариванию пищи, а также способствует выведению токсинов из организма и очищению печени.

По мнению эксперта, при этом чай с лимоном необходимо пить умеренно для избежания раздражения желудка, особенно при наличии гастрита или язвы. Кроме того, не рекомендуется злоупотреблять напитком на ночь, поскольку чай может оказывать бодрящее действие.

Ранее сообщалось, что больше половины молодежи предпочитает чай вместо кофе.