Опрос: больше половины молодежи предпочитает чай вместо кофе

По данным результатов опроса, молодые люди до 28 лет все чаще отказываются от изысканного кофе в пользу надежного и простого чая. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Уточняется, что еще в минувшем году около двух третей респондентов выбрали чай на основе бобов как свой любимый горячий напиток, что вызвало опасения, что традиционный кофе исчезает. Сегодня же свыше половины молодежи предпочитает именно чай вместо кофе из-за вкуса и удорожания последнего.

Отмечается, что также чай молодым нравится из-за пользы для здоровья: более половины считают, что он помогает сохранять спокойствие и уравновешенность, а четверть – что кофе вызывает у них нервозность и тревогу.

Ранее в «Росчайкофе» назвали сроки снижения баснословной стоимости кофе.