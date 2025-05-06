Биолог Лялина пояснила пользу кефира

По словам биолога Ирины Лялиной, в силу содержания белка, витаминов и минералов кефир укрепляет здоровье костей, улучшает общее состояние здоровья. Об этом сообщают «Известия».

Она добавила, что регулярное употребление кефира дает возможность замедлить процессы старения в организме и добавляет дополнительно несколько лет жизни, в связи с чем он особенно полезен пожилым людям. Помимо этого, указанный кисломолочный продукт помогает в профилактике целого ряда заболеваний, включая онкологические, а также нормализует микрофлору кишечника, предотвращает запоры, улучшает пищеварение.

По мнению эксперта, кефир можно пить ежедневно, но не более одного-двух стаканов. Однако стоит помнить, что напиток способен вызывать аллергию у чувствительных к молочным продуктам людей, а также диарею и избыточное газообразование, что может быть признаками непереносимости лактозы.

Ранее сообщалось, что россияне кинулись скупать кефир «Эковакино» после того, как его показали в холодильнике Путина.