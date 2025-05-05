Россияне кинулись скупать кефир «Эковакино» после того, как его показали в холодильнике Путина

После того, как кефир бренда «Эковакино» показали в интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, он стал пользоваться заметно большей популярностью в магазинах. Об этом сообщил телеграм-канал «Кабинет инвестора».

Ранее во время интервью с российским лидером показали содержимое его холодильника. Среди прочих продуктов там находился кефир «Эковакино», который производят в Рязани. Вслед за выходом интервью этот напиток стал исчезать на прилавках магазинов из-за повышенного спроса.

«В некоторых магазинах он уже закончился», — указал микроблог.

Ранее Путин заявил, что ничуть не жалеет о том, что стал президентом. Он отметил, что не задумывался о том, зачем ему все это. Когда журналист спросил, сожалеет ли президент о том, что ему досталась эта должность, за 25 лет, полных испытаний, президент РФ ответил отрицательно.