Россияне кинулись скупать кефир «Эковакино» после того, как его показали в холодильнике Путина
Кефир «Эковакино» показал резкий рост продаж после показа в интервью с Путиным
Фото: [Медиасток.рф]
После того, как кефир бренда «Эковакино» показали в интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, он стал пользоваться заметно большей популярностью в магазинах. Об этом сообщил телеграм-канал «Кабинет инвестора».
Ранее во время интервью с российским лидером показали содержимое его холодильника. Среди прочих продуктов там находился кефир «Эковакино», который производят в Рязани. Вслед за выходом интервью этот напиток стал исчезать на прилавках магазинов из-за повышенного спроса.
«В некоторых магазинах он уже закончился», — указал микроблог.
Ранее Путин заявил, что ничуть не жалеет о том, что стал президентом. Он отметил, что не задумывался о том, зачем ему все это. Когда журналист спросил, сожалеет ли президент о том, что ему досталась эта должность, за 25 лет, полных испытаний, президент РФ ответил отрицательно.