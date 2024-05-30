Биолог Наполов считает клубнику кладезью витаминов

По словам биолога Виталия Наполова, клубника является кладезью витаминов, потому что в ней содержится значительный объем полезных веществ. Об этом сообщают « Известия ».

Он отметил, что в действительности клубника – это садовая земляника, в которой имеются витамины групп А, В, и Е, а витамина С больше, чем в лимоне. Кроме того, в ней множество макроэлементов и микроэлементов.

По мнению эксперта, в этой ягоде также содержится масса фруктовых кислот и антиоксидантные вещества, она обладает противовоспалительным действием. В связи с этим клубника полезна людям с проблемами сосудов и повышенным артериальным давлением.

Он подчеркнул, что ежедневная нора употребления клубники – не более 300 г, однако не стоит забывать, что это весьма аллергенная ягода. Также в силу наличия кислот и мелких семян клубникой не следует увлекаться людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, страдающим астмой и экземой.