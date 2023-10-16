Биолог Созыкин объяснил причины опасности энергетиков

Рецепт энергетических напитков был придуман в Японии в ХХ веке для руководителей-трудоголиков для повышения и продления их работоспособности. По словам биолога Александра Созыкина, в настоящее время энергетики позиционируются рекламой как напитки для повседневного потребления, тем не менее усталость после выпитого быстро возвращается и появляется зависимость. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что эти напитки производятся на основе газированной воды, в которую добавляются вещества, которые резко стимулируют сердечно-сосудистую и нервную системы, - сахар, высокие дозы кофеина и таурин, а также синтетические красители и ароматизаторы.

По мнению эксперта, банка энергетика равна примерно четырем чашкам кофе.

Он отметил, что этот напиток наносит вред здоровью беременных, кормящих женщин, а также пожилых. Кроме того, энергетики противопоказаны людям, страдающим заболеваниями пищеварительной, сердечно-сосудистой и нервной системы и психики.