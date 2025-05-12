Биотехнолог Золотарева перечислила правила употребления в пищу сухофруктов

Привычный перекус изюмом и сухофруктами может стать настоящей катастрофой для здоровья, поскольку они таят в себе скрытые угрозы. Биотехнолог Мария Золотарева рассказала, какие опасности таятся в безобидных с виду сушеных фруктах и ягодах и как обезопасить себя. Об этом сообщает Life.ru.

По ее словам, хотя сухофрукты традиционно и считаются полезным перекусом, потребителям следует знать о потенциальных рисках, которые связаны с указанным продуктом. Так, в процессе производства, транспортировки и хранения сухофрукты могут подвергаться различным видам загрязнения: наличием остаточного объема пестицидов, плесневых грибов и токсинов.

Эксперт отметила, что во избежание попадания в организм через сухофрукты вредных веществ важно внимательно оценивать их внешний вид при покупке. Так, натуральные необработанные сухофрукты обычно имеют матовую поверхность и естественные оттенки. Помимо этого, перед употреблением их в пищу стоит подготовить с целью минимизации рисков: замочить в холодной воде на 15–30 минут, после чего тщательно промыть под проточной и в завершение ополоснуть кипяченой водой.

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