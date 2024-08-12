Бодибилдер из Подмосковья чуть не умер от острого тромбоза из-за приема гормонов

Хирурги Домодедовской больницы спасли 25-летнего мужчину с острым тромбозом. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Пациент поступил в больницу с жалобами на сильнейшие боли в животе. Выяснилось, что молодой человек занимается бодибилдингом, поэтому на протяжении длительного времени принимал гормональные препараты. Они и стали причиной заболевания.

Как рассказал заведующий хирургическим отделением № 1 Кирилл Овчинников, мезентериальный тромбоз — это крайне серьезное заболевание, которое несет угрозу жизни. При таком недуге сокращается или прекращается приток крови к части кишечника.

«Такое состояние может спровоцировать некроз тканей, а затем гангрену кишечника и привести к летальному исходу», — объяснил специалист.

Бодибилдеру сделали уникальную высокотехнологичную операцию. Врачи удалили пациенту два метра тощей кишки и заново сшили оставшийся орган. Сейчас молодой человек чувствует себя хорошо, его уже выписали.

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