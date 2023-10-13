Бойцы СВО проходят бесплатную реабилитацию в подмосковном центре «Ясенки»

Раненые бойцы специальной военной операции проходят бесплатный 21-дневный курс реабилитации в подмосковном Центре социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки» (городской округ Подольск).

В последнее время центр был модернизирован, приобретено новое оборудование. С начала 2023 года здесь прошли реабилитацию 76 участников СВО. Как отмечает министр социального развития Московской области Людмила Болатаева, для каждого бойца составляется индивидуальная программа.

Параллельно с реабилитационными мероприятиями проводится социальное сопровождение, которое включает помощь в оформлении мер соцподдержки, адаптация квартир для инвалидов-колясочников, содействие в трудоустройстве, психологическая помощь.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев лично проверил работу Московского областного пункта отбора на военную службу по контракту в Балашихе.