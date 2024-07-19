Более 160 тысяч жалоб пациентов на здоровье собрал чат-бот Денис в Подмосковье с начала года

В Подмосковье чат-бот собирает жалобы пациентов на самочувствие перед записью к медицинскому специалисту. Так, только с начала этого года он уже собрал более ста шестидесяти тысяч подобных жалоб. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Подчеркнем, что искусственный интеллект анализирует полученную информацию и предлагает записаться к нужному врачу. А весь анамнез сразу попадает в электронную медицинскую карту, и врач на приеме видит симптомы и не тратит лишнее время на заполнение истории болезни.

Сервис доступен при записи к врачу по таким специальностям, как хирургия, урология, терапия, стоматология, акушерство и гинекология, педиатрия и другим. Оформить запись пациент может по ссылке. Заполнение анкеты займет 1,5 минуты.