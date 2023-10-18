Более чем на 11% сократился уровень заболеваемости туберкулезом в Рязани с начала года
Фото: [©Денис Абрамов/РИА Новости]
С января по сентябрь текущего года в Рязани уменьшился уровень заболеваемости туберкулезом более чем на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщает 7info.
Подчеркивается, что в регионе уровень эпидемиологических показателей по данному заболеванию достиг минимума за многолетний период наблюдений.
Уточняется, что спад характерен и для детей, и для взрослых.